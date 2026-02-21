Un fuerte incendio se desató este sábado en el distrito de Villa El Salvador, en la intersección de las avenidas Separadora Industrial y Jorge Chávez. El foco del siniestro se ubica a la altura de la estación terminal del Metro de Lima, la última parada de la línea.

Videos difundidos en redes sociales y medios locales revelan una densa columna de humo negro que se eleva sobre la zona. El material visual confirma que las llamas avanzan con rapidez en el interior del establecimiento comprometido.

Bomberos despliegan 13 unidades de rescate

Las autoridades movilizaron un total de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos para hacer frente a la emergencia. Entre los vehículos enviados al lugar se encuentran dos camiones cisterna y una ambulancia de apoyo.

El resto del personal trabaja directamente en las labores de extinción del fuego dentro del local afectado. Los equipos de rescate continúan en el lugar mientras se evalúa la magnitud total del siniestro.

Las imágenes registradas en la zona permiten identificar el inmueble comprometido como una tienda o fábrica de muebles. En medio de las operaciones de emergencia, se observa a personas retirando artículos del interior del local para evitar mayores pérdidas.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. Se esperan reportes oficiales en las próximas horas con mayor detalle sobre posibles víctimas o daños materiales.