Los gremios de transporte público preparan un nuevo paro general para los próximos días tras los recientes acontecimientos que afectan al sector. El anuncio fue realizado por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, durante una entrevista con Exitosa.

El dirigente confirmó que viene coordinando con otros gremios del sector para volver a paralizar sus labores. La medida responde a los constantes ataques armados que sufren los conductores de transporte público en la capital.

Critican accionar de la PNP

Esta decisión se toma en medio de una paralización general protagonizada por la empresa ‘El Rápido’, que sufrió un nuevo atentado armado el sábado pasado en Los Olivos. Lamentablemente, un conductor perdió la vida tras recibir el impacto de proyectiles en la cabeza, enlutando una vez más al gremio transportista.

Pero la indignación del sector aumentó cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú no respaldaron la protesta pacífica de los transportistas. Los agentes no solo detuvieron la caravana que se dirigía al Congreso, sino que también arrestaron a uno de los choferes que buscaba exigir acciones inmediatas a las autoridades.

El accionar policial no pasó desapercibido para Héctor Vargas, quien expresó su profunda indignación. El dirigente cuestionó duramente las acciones protagonizadas por las más altas autoridades de la PNP, como el general Óscar Arriola y el coronel Juan Carlos Montúfar.

“No puede ser posible que en momentos tan difíciles que atraviesa el sector, las autoridades en lugar de brindar cierto alivio, estén comportándose como se están comportando. No es un buen día para nosotros, porque para nada se está solucionando la grave situación que atravesamos”, indicó.

Anuncian paralización contundente

A raíz de la respuesta de la PNP y de los constantes atentados armados, Vargas confirmó que está coordinando con otros gremios la convocatoria a un nuevo paro general. Esta vez, la paralización tendrá objetivos más amplios que van más allá de la seguridad para el sector.

El dirigente indicó que la movilización no solo buscará que se refuerce la seguridad hacia el transporte público. También exigirán que José Jerí y todo su equipo den un paso al costado por considerar que el cargo les ha quedado grande.

“Nos estamos reuniendo con las empresas de la coordinadora y también de otros gremios porque vamos a convocar a una paralización general, ojalá sea contundente, para luchar no solo por el derecho a la vida, sino para que estos señores se vayan. Todos han fracaso y en lugar e hacerlo bien, se están comportando de esta manera”, añadió.

El presidente de la Coordinadora enfatizó que el gremio está cansado de las promesas incumplidas del Gobierno. Los transportistas consideran que las autoridades actuales han fracasado en su gestión y no han logrado frenar la ola de violencia que afecta al sector.