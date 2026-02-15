Los gremios de transporte de Lima Norte evalúan sumarse a una marcha y posible paralización convocada por el grupo empresarial El Rápido, tras el asesinato de un conductor de la empresa JC Bus en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Así lo informó a RPP, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU), quien señaló que mantiene conversaciones con diversas empresas del sector para definir el alcance de la medida de protesta, prevista para este lunes 16 de febrero.

“Los del norte están evaluando una paralización y una marcha, encabezada lógicamente por El Rápido. Eso se está evaluando en las próximas horas. Se están sumando más sectores. De que se va a dar algo, se va a dar algo”, declaró Ojeda.

Crimen que detonó la protesta

La convocatoria surge tras el asesinato de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, chofer de JC Bus y de nacionalidad venezolana, quien fue atacado a balazos cuando conducía su unidad con pasajeros a bordo por la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en San Martín de Porres.

Según las primeras informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra el conductor, provocando su muerte. El hecho generó conmoción entre los transportistas de Lima Norte, quienes denuncian una creciente ola de violencia y extorsiones.

Marcha con toda la flota

Tras el crimen, el grupo empresarial El Rápido, al que pertenece JC Bus, informó mediante un comunicado que este lunes 16 de febrero realizará una marcha con toda su flota, recorriendo las avenidas Túpac Amaru, Universitaria y Panamericana Norte.

La movilización busca exigir mayor seguridad y el cese de los ataques contra conductores de transporte público, una problemática que afecta de manera recurrente a las empresas que operan en esta zona de la capital.

Cuerpo permanece en la morgue

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez permanece hasta el momento en la Morgue Central de Lima, sin que se hayan presentado familiares para realizar las diligencias correspondientes y el retiro del cadáver.

Antecedentes de violencia

No es la primera vez que la empresa JC Bus enfrenta este tipo de hechos. En julio del año pasado, otro chofer de la misma empresa fue asesinado en el paradero Villasol, en el distrito de Los Olivos.

El grupo empresarial cubre rutas en varios puntos de Lima Norte, principalmente desde Carabayllo hasta distritos como San Miguel, zonas donde los transportistas han denunciado de manera reiterada robos, extorsiones y falta de presencia policial, motivo por el cual exigen acciones urgentes por parte de las autoridades.