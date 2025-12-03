Una mochila negra abandonada frente al colegio especial Manuel González Prada, en el distrito de Comas, encendió la preocupación de vecinos y trabajadores del centro educativo. Dentro de ella, las autoridades hallaron cerca de 50 cartuchos explosivos de uso minero, similares a los utilizados en actividades extractivas.

El hallazgo ocurrió en un punto de acopio de basura ubicado en la esquina del cruce de la calle 8 de Noviembre con la avenida Túpac Amaru. Fueron residentes de la zona quienes primero detectaron la mochila e informaron a los serenos del distrito.

Explosivos no estaban activados, pero eran peligrosos

Martín Araujo, subgerente de Seguridad Ciudadana de Comas, informó que los cartuchos no estaban activados, pues carecían de mechas y fulminantes. Sin embargo, subrayó que seguían siendo materiales peligrosos que requerían un manejo especializado.

Tras la alerta vecinal, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar y retiró uno por uno los cartuchos, asegurando la zona para evitar cualquier riesgo para los estudiantes y la comunidad.

Centro educativo descarta amenazas previas

La encargada del colegio señaló que no han recibido amenazas antes del incidente. Detalló que una trabajadora divisó la mochila temprano por la mañana, pero evitó manipularla por seguridad. Horas después, otros vecinos revisaron el contenido y alertaron a las autoridades.

La representante del centro educativo, que atiende a niños con necesidades especiales, manifestó su sorpresa por el hecho y sugirió que alguien pudo intentar deshacerse del material en la zona.

Investigación en curso sobre el origen del material

Por ahora, no se ha determinado quién dejó los explosivos ni por qué fueron abandonados frente a un colegio. El incidente no dejó heridos ni daños materiales, pero generó preocupación entre los vecinos por la cercanía al plantel.

Las autoridades locales reforzaron la vigilancia y recomendaron a la comunidad reportar cualquier objeto sospechoso, especialmente en zonas frecuentadas por menores de edad.

Datos clave