El cuerpo del suboficial Patrick Iroshi Ospina Orihuela, quien intentó rescatar a un perrito en peligro al interior del río Rímac fue encontrado sin vida la tarde de este sábado. El cadáver fue arrastrado varios metros y finalmente hallado en la desembocadura del mismo río, a pocos metros de la Base Naval del Callao.

Mininter y PNP expresan sus condolencias

Ante la pérdida, el Ministerio del Interior fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente para lamentar el triste desenlace.

“El Mininter expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento del S2 PNP y bombero Patrick Ospina Orihuela, quien perdió la vida cuando intentaba rescatar a una mascota en medio del río Rímac. Su valor y vocación de servicio jamás serán olvidados.”

Por su parte, la Policía Nacional del Perú también lamentó la muerte del suboficial con un comunicado oficial.

“Con profundo pesar, la Policía Nacional del Perú lamenta el sensible fallecimiento del S2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien fue arrastrado por la corriente del río Rímac cuando ingresó para rescatar a una mascota (perro) que se encontraba en medio del cauce, a la altura del puente Rayito de Sol”, se lee en sus redes sociales.

La zona donde fue encontrado el cadáver no es de acceso público por lo que se esperan mayores detalles por parte de la PNP.

Suboficial intentaba rescatar a mascota

El viernes 20 de febrero, el agente policial ingresó al río Rímac para poder rescatar a un perrito atrapado en el río, a la altura del puente Rayito de Sol, en el Cercado de Lima. Según videos registrados por sus propios compañeros y transeúntes locales, el rescatista logró acercarse al can y se desprendió del arnés que lo sostenía para intentar atraparlo.

El fuerte caudal arrastró al suboficial junto a la mascota, y ambos desaparecieron en el cauce. Las autoridades activaron equipos de emergencia para ubicar al suboficial. La acción conjunta entre la PNP y el Cuerpo General de Bomberos se extendió hasta la medianoche del viernes y se reanudó este sábado a las 5 a.m. Además se utilizaron helicópteros que recorrieron varios kilómetros del río ‘Hablador’.