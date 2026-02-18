Durante los trabajos de ampliación de la red de gas natural en el distrito limeño de San Isidro, arqueólogos de Cálidda identificaron un entierro prehispánico asociado al estilo cerámico “Blanco sobre Rojo”, con una antigüedad estimada entre 1,800 y 2,000 años.

El descubrimiento se realizó en la calle Los Robles, a una cuadra de la Huaca Huallamarca, importante sitio arqueológico de la capital.

Un entierro de estilo Blanco sobre Rojo

En el lugar se halló el entierro de un personaje adulto depositado en posición sedente, con las piernas flexionadas hacia el pecho.

El cuerpo fue protegido con cantos rodados que formaban una estructura funeraria sobre la cual se colocaron tres vasijas de cerámica.

A la derecha del individuo se encontró una botella mediana de forma globular y base cónica. Al lado izquierdo, una olla sin cuello de cuerpo globular y base plana, además de una tinaja de mayor tamaño, también de cuerpo globular o mamiforme.

Según los especialistas, estas vasijas habrían contenido líquidos como chicha u otros alimentos, como parte de las prácticas funerarias de la época.

Por la tipología cerámica, el equipo determinó que corresponde al estilo Blanco sobre Rojo, característico de sociedades que se desarrollaron hacia el final del periodo Formativo en la costa central del Perú.

Protocolo de protección del patrimonio

“Cada vez que identificamos un indicio arqueológico activamos de inmediato nuestro protocolo de Gestión de Patrimonio Cultural para asegurar su protección. Nuestro compromiso es preservarlo, estudiarlo y compartirlo con la ciudadanía”, explicó Jesús Bahamonde, arqueólogo y gestor cultural de Cálidda.

El trabajo se realizó en cumplimiento del Plan de Monitoreo Arqueológico aprobado y supervisado por el Ministerio de Cultura.

El protocolo establece la paralización inmediata de la obra cuando se detectan elementos de valor arqueológico, permitiendo la intervención especializada para garantizar la conservación del patrimonio.

Más de 2,300 hallazgos registrados

Hasta la fecha, Cálidda ha recuperado más de 2,300 hallazgos arqueológicos durante la instalación de redes de gas natural, en coordinación con el Ministerio de Cultura y vecinos de las zonas intervenidas.

Este trabajo forma parte de su Programa de Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural. En 2025, la empresa recibió el Premio Desarrollo Sostenible otorgado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por sus iniciativas vinculadas al cuidado del patrimonio cultural.