El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el aislamiento preventivo de cinco internos del penal del Callao, conocido como ex Sarita Colonia, tras el hallazgo de un artefacto explosivo artesanal abandonado en la puerta principal del establecimiento penitenciario.

El objeto sospechoso fue detectado por personal de seguridad durante labores de vigilancia. Según las primeras investigaciones, consistía en una botella de plástico adherida con cinta a una pequeña caja negra que contenía material explosivo artesanal y una nota dirigida a internos presuntamente vinculados a actos de extorsión.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias alertaron a la Policía Nacional. Agentes especializados de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar, acordonaron la zona y realizaron una detonación controlada para neutralizar el dispositivo.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares, el artefacto habría contado con un sistema de activación remota mediante un teléfono celular. Como medida preventiva, el INPE ordenó requisas y revisiones corporales a cinco internos recluidos en los pabellones 3 y 6 del penal.

La institución penitenciaria informó que se iniciaron las investigaciones para determinar posibles responsabilidades y no descartó aplicar sanciones disciplinarias, incluido el traslado de internos a penales de mayor seguridad.

Asimismo, indicó que se reforzó la seguridad externa del establecimiento mientras continúan las diligencias.