Agentes de la Policía Nacional del Perú desarticularon a la organización criminal “El Clan del Norte–Nueva Generación”, vinculada con delitos de sicariato y extorsión en varios distritos de la capital.

La desarticulación de esta banda se produjo tras un megaoperativo desplegado durante la madrugada de ayer, viernes, e incluyó el allanamiento de dos inmuebles utilizados como bunkers.

En la redada se logró la captura de siete personas: tres mujeres y cuatro hombres, todos de nacionalidad venezolana, según confirmó el general Manuel Lozada, jefe de Región Policial Lima Sur.

En el operativo también se incautaron cuatro vehículos, cuatro armas de fuego, municiones de diverso calibre, droga, tres motocicletas y material explosivo, informaron los agentes del orden.

Macabro. En el búnker donde fueron detenidos los extranjeros se encontró un altar elaborado con figuras oscuras y que parecían estar levantadas en honor a entes demoniacos.

Los agentes del orden confirmaron que la mesa estaba conformada por imágenes espeluznantes que incluían representaciones de cabezas humanas, una maraca y un crucifijo sumergido en una copa con un líquido transparente. Todo esto, según las autoridades, a modo de ritual para invocar la buena fortuna en sus actos criminales.

En otros espacios del búnker se encontraron cuadernos con datos de las personas que eran extorsionadas.

El jefe de Región Policial Lima Sur informó que el grupo está vinculado con el ataque contra un empresario de Lima norte, hecho que se mantiene en investigación.

Según precisó, se analizarán los 10 celulares incautados a los detenidos, a fin de obtener mucha evidencia de sus víctimas y sus posibles vínculos con otras organizaciones criminales. El operativo de avanzada fue encabezado por el presidente José Jerí.

Avance. Tras el operativo, el presidente José Jerí destacó los avances del estado de emergencia vigente en Lima y Callao.