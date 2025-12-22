Una familia integrada por una pareja de abogados y su hijo de 13 años fue hallada sin vida dentro de una vivienda ubicada en el distrito del Rímac. El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú, tras una alerta emitida por vecinos de la zona.

El hallazgo ocurrió en un departamento del segundo piso situado en la urbanización Leoncio Prado, luego de que residentes reportaran olores intensos provenientes del inmueble y la inactividad prolongada de la familia.

Vecinos alertaron por olores y falta de movimiento

Según informó América Noticias, cuando los efectivos policiales ingresaron al departamento hallaron los cuerpos de los tres integrantes de la familia tendidos en sus respectivas camas. De inmediato, la zona fue acordonada para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos de Criminalística.

En el interior del inmueble se halló un arma de fuego junto a cuatro casquillos de bala, elementos que fueron levantados como evidencia para el análisis forense correspondiente.

Levantamiento de cuerpos se realizó de madrugada

El levantamiento de los cadáveres se llevó a cabo alrededor de las 2:00 a. m. de este lunes, para luego ser trasladados a la morgue central. De acuerdo con las autoridades, el retiro de los cuerpos se realizó cuatro días después de que uno de los miembros de la familia fuera visto por última vez con vida.

Los peritos continúan inspeccionando la vivienda para establecer la secuencia de los disparos y determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

Cámaras captaron último registro de uno de los fallecidos

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a uno de los integrantes de la familia llegando a su domicilio la noche del miércoles pasado, cerca de la medianoche. Esa sería la última imagen conocida de los residentes antes del macabro hallazgo.

La Policía informó que la pareja de abogados se había mudado al sector hace aproximadamente tres años junto a su hijo menor y que, según los vecinos, no se habían reportado conflictos previos. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el móvil del caso.