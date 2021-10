El subcomandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Javier Bueno, anunció que la institución ejecutará operativos de fiscalización este 31 de octubre contra las fiestas por Halloween y por el Día de la Canción Criolla, que están prohibidas debido a la pandemia del COVID-19.

En declaraciones a RPP, la autoridad policial dejó en claro que “hay garantías suspendidas y la Policía puede ingresar a inmuebles donde se estén realizando este tipo de reuniones”.

“El personal va a salir a operar definitivamente, en todas las calles, en toda la ciudad. Va a seguir patrullando, se va a reforzar todos los servicios. Lo que se trata es de colaborar con esta emergencia sanitaria, para que no haya más contagios”, añadió.

Javier Bueno precisó que algunos restaurantes y locales están autorizados por el municipio; sin embargo, la Policía intervendrá en los que no lo estén.

“Patrullando el ciberespacio”

Po otro lado, precisó que la División de Alta Tecnología de la PNP (Diviat) monitorea las redes sociales para detectar aquellas fiestas clandestinas anunciadas por esas vías.

“La Policía Nacional, a través de su División de Alta Tecnología, está patrullando el ciberespacio y está detectando los lugares que están anunciándose donde va a haber estas reuniones. La Policía está preparada para realizar las intervenciones correspondientes”, acotó.

Prohibiciones para este 31 de octubre

El Ministerio del Interior (Mininter) advirtió, a través de la Dirección General de Gobierno Interior, que las fiestas anunciadas para el 31 de octubre no han sido autorizadas debido a la pandemia.

En esa línea, enfatizó que no están permitidos los desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión, evento social, político, cultural y otros, que implique la concentración de personas.

Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, informó a Canal N que los restaurantes, los bares y las discotecas -que cuentan con licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades-, sí podrán atender al público y realizar eventos cumpliendo con el aforo permitido para el nivel de alerta sanitario moderado (en el que se encuentra todo el país).

¿Se podrá realizar reuniones familiares?

El director de Autorizaciones Especiales y Garantías remarcó que los eventos masivos están prohibidos debido al contexto de la pandemia del COVID-19. No obstante, aclaró que las reuniones familiares prohibidas son cuando miembros de ese núcleo familiar o vecinos toma la vía pública para organizar un evento que genera la aglomeración de varias personas.

“Las reuniones masivas no está permitidas, no hemos autorizado ello. Las reuniones familiares sí pueden hacer una actividad porque están dentro del domicilio. Lo que no queremos que no se desnaturalice y por ejemplo sucede en algunos casos que hacen los eventos en toda la cuadra y eso esta prohibido. Hay personas que viven en un determinado hogar o condominio, no alcanzan el aforo, toman la calle, instalan toldos y hacen una fiesta. Eso está prohibido”, aclaró.

Teleticket se pronuncia sobre eventos

Tras las mencionadas prohibiciones, Teleticket pidió a las autoridades aclarar su comunicado con respecto a los eventos formales a realizarse el 31 de octubre.

“El Mininter emitió un comunicado donde prohíbe la realización de una serie de eventos y deja en duda otros que no han sido especificados. Esta medida genera confusión y pone en riesgo las actividades planificadas y adquiridas por empresas y espectáculos, debido a que han omitido pronunciarse al respecto de los eventos formales que han sido autorizados por norma y que cuentan con licencia municipal por cumplir con el aforo y protocolos”, se pronunció la compañía de venta de entradas.

La empresa solicitó al sector Interior y a las autoridades competentes que ratifiquen la autorización para la realización de todo tipo de evento formal en esa fecha.

Argumentó que como es de conocimiento público, el sector de cultura y entretenimiento han sido de los más afectados durante la pandemia, siendo uno de los últimos en reactivarse hace tan pocas semanas.

“Esta medida marca un retroceso considerable que afecta no solamente la reactivación de un sector que se encuentra en una situación bastante delicada, sino también a todo el ecosistema que forma parte de esa industria, tales como locales, empresas auspiciadoras, transporte, seguridad, limpieza, montaje, publicad, entre otros”, puntualizó Teleticket.

