Pese al aumento de los casos de la COVID-19 en algunas regiones del norte del país no podemos hablar de una tercera ola. Sin embargo, ésta podría recién presentarse a principios del próximo año si no reforzamos las medidas de bioseguridad a nivel nacional y las personas no respetan las reglas en las fiestas de fin de año, advirtió el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Carlos Lescano.

Confirmó que en Piura hay un aumento gradual de pacientes que están en UCI y por eso tenemos que continuar vacunando, así como insistir en que las personas reciban las dos dosis para evitar los casos más graves.

Reforzar medidas

Alertó que hay personas jóvenes no vacunadas y personas con comorbilidades, incluso con dos dosis, que están llegando a UCI, porque no están cumpliendo las normas de bioseguridad.

“Es necesario fortalecer las campañas de salud, porque estamos a pocas semanas de las fiestas de fin de año y existen mercados que concentran a mucha gente”, precisó.

Señaló también que el Ministerio de Salud tiene que ser más riguroso y exigente con la vacunación para evitar una tercera ola que podría presentarse el 2022.

Sobre el retorno a clases, Lescano insistió en que antes hay que cumplir con todas las recomendaciones y garantizar el cumplimiento estricto de las reglas de bioseguridad.