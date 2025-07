Elizabeth Yopán, hermana de Andrés Yopán Díaz, chofer de la cúster de la empresa Nueva Estrella que chocó contra un bus del Metropolitano el último miércoles 30 de julio, defendió al conductor entre lágrimas.

“ Quiero aclarar que mi hermano tenía sus papeles en regla, él tenía su brevete en vigencia, no tenía multas, esas multas no eran de mi hermano, eran del dueño de la cúster, mi hermano laboraba para ese dueño. Mi hermano no merece tantos adjetivos negativos ni nosotros como familia en estos momentos ”, declaró a Latina Noticias.

Por otro lado, su hermano, Jonathan Yopán, relató que Andrés laboraba en el rubro de transporte desde hace 10 años en empresas como la 41, la C2 y Los Chinos: “Le gustaba mucho manejar, trató de conseguir su licencia, su sueño siempre fue tener su propio carro para trabajar y no depender de nadie”.

La mujer relató que su hermano solo alquilaba la unidad para trabajar y que la misma era manejada por dos choferes en un día. “En una semana no sabes quién ha manejado el carro”, señaló.

“A mi hermano lo acusan que se ha metido, que ha querido ganar, que estaba en carrera, pero no, hay dos personas que estaban en la cúster, que dijeron que desde Caquetá tenía un imperfecto el carro, estaba fallando... Al llegar arriba él pierde el control. Hay la declaración de otro señor que dice que había aceite derramado y le fallaron los frenos y perdió el control de la cúster. Él era un profesional, le faltaba la recategorización, desde pequeño trabajaba para mi madre, para nosotros”, agregó Elizabeth entre lágrimas.

Cabe señalar que Andrés Yopán murió en el lugar del accidente, en la av. Alfonso Ugarte. Su hermana reveló que deja a una niña en la orfandad.