Jessie Gutiérrez, hermana de Sheylla Gutiérrez —la ciudadana peruana hallada sin vida en Estados Unidos—, informó que el principal sospechoso del crimen, Josimar Cabrera Cornejo, se entregó esta mañana a las autoridades de Interpol en Lima.

“Acabo de comunicarme con el jefe de la Interpol, y él se ha entregado (Josimar Cabrera). Quiero creer que es por presión mediática o quizás tenga algo de conciencia. Ya se entregó y ahora la solicitud es al Poder Judicial, a la Cancillería para que pueda ir a la Fiscalía y hacer todos los trámites y se le pueda extraditar”, señaló a América Noticias.

“Fue una comunicación breve en donde se me comunicad que sí, efectivamente, Jessie Cabrera se había entregado. El jefe de la Interpol se comunicó conmigo para darme esa información, no es de una fuente no confiable”, agregó.

Al tratarse de una solicitud internacional, la Fiscalía debe remitir el caso al Poder Judicial y coordinar con el consulado los aspectos correspondientes. Posteriormente, la documentación será enviada al condado de Los Ángeles, donde las autoridades judiciales de Estados Unidos determinarán la situación legal del acusado.

Hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez, peruana reportada como desaparecida en EE.UU.

La peruana Sheylla Gutiérrez después de haber sido reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto, tomó un giro trágico luego de que los familiares confirmaran el hallazgo de su cuerpo en Estados Unidos. Además, señalaron que su pareja, Jossimar Cabrera Cornejo, sería el principal sospechoso.

Cabe mencionar que el Jossimar regresó al Perú el último sábado en compañía de sus tres hijos y fue detenido por la Policía en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, no obstante, horas después fue puesto en libertad, según por no contar con una orden de detención. Actualmente, se encuentra no habido.

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, indicó una tía de la víctima a RPP, exigiendo también la pronta captura del sospechoso.

Además, manifestó que Cancillería emitió la orden para que los tres menores de edad permanecieran bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Sheylla Gutierrez, vivía en California con su pareja e hijos en busca de un futuro mejor, sin embargo, no se terminó de cumplir.

DENUNCIA A SU PAREJA

Cabe mencionar que Helga Rocillo, madre de Sheylla, indicó que mediante una videollamada horas antes de desaparecer, pudo conocer que su hija iba a denunciar a su pareja porque los maltratos psicológicos y físicos continuaban.

“Ella me contaba que Jossimar Cabrera Cornejo le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada”, expresó a Helga a Latina Noticias.

El mismo día, según Helga, recibió una segunda llamada de su hija donde le indicó que se encontraba bien y que iba a llevar a los niños al parque, pero sería la última comunicación que tendría.

La madre se comunicó con Jossimar, quien habría respondido que Sheylla había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. durante una cita programada. Empero, esta versión levantó sospechas, porque dicha oficina estatal no atiende los domingos.

Es importante señalar que la familia vivía en un condominio de California desde 2023, aunque las agresiones habrían empezado mucho antes, ya que en el 2017, Jossimar fue denunciado ante la Policía por agresión física.

Videos de una cámara de seguridad serían clave para la investigación, pues se observa que Jossimar arrastra un bulto envuelto en sábanas.