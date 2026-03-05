Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, criticó la apelación que la defensa de Adrián Villar planea presentar frente a la medida de nueve meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial.

El familiar manifestó su desacuerdo con los argumentos presentados por el abogado del joven investigado, al considerar que carecen de sustento. Según señaló, la defensa recurrió a aspectos personales del acusado, como sus estudios y trayectoria, con el fin de intentar revertir la medida judicial.

Marzano, en nombre de su familia, calificó de “lamentable” la postura del equipo legal del investigado. “En realidad, la defensa presentó argumentos inverosímiles”, afirmó al referirse a los fundamentos expuestos durante la audiencia.

Asimismo, se refirió a las disculpas que Adrián Villar ofreció durante la sesión judicial, las cuales, según su criterio, responderían más a una estrategia dentro del proceso legal que a un gesto genuino.

“Existen indicios de que buscó asesoramiento jurídico desde el momento en que ocurrió el incidente y claramente optaron por un camino largo, en lugar de seguir el inmediato que implicaba entregarse”, manifestó en Latina Noticias.

Además, Gino Marzano también cuestionó los argumentos del abogado César Nakazaki, quien afirmó que su patrocinado no tenía obligación legal de entregarse luego del atropello a su erhamana y pidió que se desestimara la medida de prisión preventiva.

En ese sentido, el hermano de la deportista señaló que esa interpretación podría motivar a que conductores implicados en atropellos huyan del lugar. “Decir que no hay obligación (legal) de entregarse es prácticamente incitar a la fuga tras un atropello”, añadió.