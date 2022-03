Con menos de dos meses en el cargo, Hernán Condori deberá dejar el cargo de ministro de Salud, luego de que el Congreso de la República aprobara este jueves, 31 de marzo, su censura. Por 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, la representación nacional aceptó la moción presentada la semana pasada contra Condori, quien ya había sido interpelado por el pleno el pasado 23 de marzo.

Pero, ¿por qué fue interpelado el titular del Ministerio de Salud? Desde que asumió el cargo, el pasado 7 de febrero, el doctor Condori Machado ha recibido una serie de críticas por diversos sectores debido a que en un inicio se conoció que él promocionaba agua arracimada, y tiempo después salió a la luz que también les ofrecía a sus pacientes un método de detección temprana del cáncer, entre otros.

A continuación, un recuento de los cuestionamientos a los que tuvo que responder el ministro Condori ante el Congreso.

AGUA ARRACIMADA

A poco de asumir el cargo, se difundió un video en redes sociales donde el titular del Minsa promocionaba agua arracimada.” Es un agua con moléculas ordenadas, como un hexágono”, se le oye decir. Además, señala que nosotros nacemos con esta y conforme van pasando los años, la vamos perdiendo.

Explica que esta pérdida es la “causante de una serie de trastornos metabólicos” que “generan enfermedades”. Por lo que recomienda consumir el Cluster X2 ya que puede solucionar dichos problemas ingiriéndolo durante todo el día. Para ello solo debes diluir una tapita de agua arracimada en un litro de agua de manantial.

A raíz de la promoción de esta sustancia, que no tiene evidencia científica, el Colegio Médico del Perú (CMP) solicitó su renuncia y destitución del Minsa, debido a que no es idóneo para el cargo. Así como otros sectores de salud, investigadores y otros. Además, se realizó un plantón en su contra el pasado 2 de marzo.

DETECCIÓN DEL CÁNCER

El ministro Condori también ha sido cuestionado por promocionar un método de detección del cáncer en un minuto. Este procedimiento médico era realizado por un licenciado en obstetricia mas no por un médico, lo cual está penado, reveló el CMP semanas atrás.

En conferencia de prensa, la Accesitaria del CMP, Dr. Milagros Sánchez Torrejón, detalló que les llegó un video donde el doctor Machado promociona la detección temprana del cáncer en un minuto porque cuenta ahora con un colposcopio en su consultorio.

“‘¿Quién realizará las colposcopias es un obstetra?’ dice él, y se está refiriendo a un licenciado en obstetricia. Eso quiero dejar bien claro, el licenciado en obstetricia, que ahora se hacen llamar obstetras, no son médicos, por lo tanto, no pueden realizar actos médicos. Y la colposcopia es un procedimiento médico que lo realiza solo el médico gineco-obstetra, el médico gineco-oncólogo y el médico cirujano con capacitación respectiva, certificada por el Ministerio de Salud”, explicó.

Al ser consultado sobre esta grave denuncia, Condori Machado insistió que la detección de este tipo de cáncer en las mujeres sí se puede realizar en un minuto, y pidió a otros profesionales que desmientan sus expresiones.

“Cuando decimos diagnóstico de cáncer en un minuto, es que es así (…) Y que me desmienta un médico ginecólogo. Invito que me desmienta un especialista, que no desinformen (…) Con la colposcopia podemos identificar si hay lesiones precancerosas o cancerosas. Los médicos que me están escuchando saben de lo que estoy hablando y prácticamente en un minuto podemos visualizar si esa paciente tiene ciertas características de células precancerosas, y de ahí lo derivamos al médico especialista porque yo no hago biopsia y continuar el tratamiento”, refirió.

DENUNCIA MAFIAS

Tras denunciar que existe una mafia dentro del Minsa que busca su salida del sector, el Colegio Médico y los exministros de Salud Óscar Ugarte y Hernando Cevallos le solicitaron a Condori informar quiénes integran estas “supuestas mafias”.

“En Minsa trabajan miles de personas defendiendo la Salud. Por eso el ministro debería precisar los integrantes de las supuestas “mafias” que ha descubierto”, tuiteó Cevallos.

Por su parte, el decano del CMP, Raúl Urquizo, sostuvo que el ministro de Salud “habla de mafias cuando debería preocuparse en dar más presupuesto”. “En tres semanas él descubre lo que muchos ministros que han estado por meses no se han dado cuenta. Realmente es dar noticias para distraernos”, señaló.

En tanto, Ugarte señaló que si Condori no revela quiénes conforman la supuesta mafia en el Minsa “solo sería cortina de humo”. “Emplazo al Ministro Condori a que denuncie públicamente a los integrantes de esa supuesta mafia y que no manche la honra de miles de trabajadores honestos del Minsa que cotidianamente dedican su vida a garantizar la salud de millones de peruanos”.

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Debido a los contantes cuestionamientos al ministro, los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) del Minsa presentaron sus renuncias irrevocables el 10 de febrero ya que consideraron que “no existen condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo mencionado”.

Los funcionarios que presentaron sus renuncias a seguir integrando el Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) del Minsa son Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vásquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo y Gabriela Minaya Martínez.

Mientras que Gabriela Jiménez también renunció al cargo de jefa de Inmunizaciones. La exfuncionaria expresó que los cambios continuos en el Minsa afectaban la estructura técnica del área donde se desarrollaba.

“El Ministerio de Salud con cambios continuos, no solo de ministros, afectaron la estructura técnica y funcional de la Dirección de Inmunizaciones -4 cambios de Directores en un año- y con negativas a asumir retos tras el mensaje ‘No se puede solo en un Gobierno de Transición”, se lee en su carta de renuncia presentada el pasado 25 de febrero. En su reemplazo fue designada la licenciada en Enfermería María Elena Martínez Barrera.

Otro funcionario que presentó su renuncia fue el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell. A través de sus redes sociales, él agradeció los diez meses que permaneció en el cargo y destacó la aplicación de más de 58 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el proceso de inoculación nacional. En su reemplazo fue designado Jorge López Peña, quien es director del hospital de Carrión de Huancayo, Junín.

BEBE LLEGA A PALACIO

El último miércoles, el presidente Pedro Castillo decidió disponer que un helicóptero del Ejército lleve a una bebe de 10 meses y a su familia hasta la capital para que reciba atención médica.

La menor fue llevada en una ambulancia desde Palacio de Gobierno, donde Condori supervisó en un primer momento su estado de salud, para luego ser derivada al Hospital del Niño. Sin embargo, el hecho no quedó ahí, pues en redes sociales se criticó la exposición de la menor.

Además, personas que se encontraban en los exteriores del INS Breña le reclamaron al ministro de Salud una mejor atención de sus hijos. Ante las demandas de los padres de familia, atinó a decir que “lleva un mes” frente al sector.

Incluso, le entregó una tarjeta con su número de contacto a un padre que reclamaba atención para su hijo en hospital del Niño.

¿QUIÉN ES HERNÁN CONDORI?

Hernán Yuri Condori Machado es el segundo ministro de Salud del gobierno de Pedro Castillo y quien reemplazó en el cargo a Hernando Cevallos. Sobre el médico cirujano se sabe que es un hombre cercano al fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien incluso dijo que era el “mejor cuadro” de su partido para asumir el Minsa.

Condori Machado fue director de la Red de Salud de Chanchamayo entre el 25 de enero de 2011 y el 24 de febrero de 2014. Ambas designaciones fueron durante las dos gestiones de Cerrón cuando era gobernador regional de Junín. En enero del 2020, el sucesor del exgobernador regional, Fernando Orihuela, lo nombró como director regional de Salud de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín.

Condori Machado es militante de Perú Libre desde marzo del 2014, y para las elecciones municipales de octubre del 2010, postuló como candidato por esta organización política para ser alcalde del distrito de Chanchamayo, pero no alcanzó los votos suficientes.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ HERNÁN CONDORI EN SU INTERPERLACIÓN?

Entre algunas preguntas que deberá responder Hernán Condori ante el Pleno del Congreso están:

¿Qué consecuencias tiene la renuncia del Equipo Consultivo de Alto Nivel para el proceso de vacunación? ¿Qué criterios de selección seguirá usted para nombrar a los reemplazos, de ser el caso? ¿Ha reconformado usted al ECAN?

¿Podría usted citar alguna publicación científica o evidencia en el campo de la medicina que sustente que las células del cuerpo tienen agua arracimada? ¿Cuál fue su fuente de información para hacer dichas afirmaciones? ¿Cuál es su intención de propalar estas afirmaciones a través de redes sociales?

¿Acepta usted que, en sus declaraciones, mintió con respecto a la evaluación de la FDA y de sus propiedades medicinales?

¿El señor Aníbal Torres lo contactó a usted previamente a su designación como Ministro de Salud? ¿Fue propuesto usted como ministro de Salud por el señor Aníbal Torres? ¿El primer ministro le ha propuesto renunciar al cargo?

¿Tiene usted la especialidad de ginecología u oncología que le permita diagnosticar cáncer de cuello uterino en un consultorio particular?

¿El procedimiento médico de la colposcopia puede ser realizado válidamente por un obstetra tal como usted lo promueve en el video? ¿Cuál es la base científica que permite afirmar que el procedimiento médico de la colposcopia permite diagnosticar cáncer de cuello uterino en un minuto?

Para que precise Ud. si tiene el título de la especialidad de ginecología y obstetricia. De ser así, en qué año obtuvo los títulos correspondientes y ante qué universidad

Precise Ud. si realizó exámenes ecográficos a gestantes. Si su respuesta es afirmativa, precise en qué número.

