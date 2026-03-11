La salud del músico Emerzon León Ramos ha generado preocupación luego de ser víctima de una violenta agresión que lo mantiene hospitalizado. De acuerdo con sus familiares, el presunto responsable sería Yosmel Lugo Meza, hijo de la cantante folclórica Abencia Meza. El ataque habría ocurrido durante una reunión realizada el último fin de semana en una vivienda del distrito de Puente Piedra.

Según personas cercanas al artista, el hecho se produjo durante una reunión privada. Tras la agresión, León Ramos sufrió graves lesiones y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde se encuentra bajo observación médica.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales evidencian las condiciones en que quedó la víctima luego del presunto ataque. En las grabaciones se aprecia su rostro con fuertes golpes, lesiones en la cabeza y problemas para movilizarse, situación que ha causado impacto entre seguidores y músicos.

De acuerdo con reportes de medios locales, el presunto atacante sería Yosmel Lugo Meza, señalado de haber protagonizado la agresión que dejó al músico con el rostro desfigurado. En el encuentro también estaban presentes la cantante Silvia Jara y Emerzon León Ramos.

La esposa del artista señaló que fue advertida por un amigo acerca de la situación de su pareja. Al acudir al hospital del distrito, dialogó con el personal médico que atendía al músico, quien presentaba una fractura maxilar y otras lesiones graves, de acuerdo con Latina Noticias.

Asimismo, la mujer indicó que en un primer momento no le permitieron presentar la denuncia en la comisaría. Solo después de la intervención de un abogado pudo formalizar la acusación.

“Tuvimos que insistir para que me la reciban, ya que hay testigos y el portero del edificio también observó altercados”, señaló.

La familia de León Ramos solicita que se investigue con celeridad lo ocurrido. “Solo queremos justicia y que la policía actúe con rapidez”, añadió la esposa del artista.

El estado de salud del músico sigue siendo delicado. Los especialistas evalúan la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica mientras monitorean la condición de uno de sus ojos, que habría resultado comprometido tras el violento ataque.