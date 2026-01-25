Más de tres mil contextos funerarios prehispánicos, entre ellos más de cincuenta asociados a la cultura Huari, fueron recuperados durante la ejecución del Proyecto de Rescate Arqueológico (PRA) El Cementerio, desarrollado en el distrito de Ventanilla, con asistencia técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao.

El hallazgo constituye el primer registro arqueológico contextualizado de la época Huari en territorio chalaco, lo que representa un aporte histórico y científico relevante para el estudio de la ocupación prehispánica en la costa central del Perú.

Objetos rituales y prácticas funerarias complejas

Los resultados del proyecto fueron presentados en una ceremonia realizada en la sede de la DDC Callao, donde la empresa Petramás S.A.C. expuso los principales hallazgos.

Entre los materiales recuperados destacan fardos funerarios con falsa cabeza, máscaras, textiles, vasijas y diversos objetos rituales, evidenciando complejas prácticas funerarias desarrolladas por las sociedades que habitaron la zona a lo largo de distintos periodos prehispánicos.

Valor histórico y cumplimiento de la normativa

En el acto participó la directora general de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura, Janie Gómez Guerrero, quien destacó la relevancia del hallazgo y el cumplimiento de la normativa de protección del patrimonio arqueológico.

“Somos un país potencialmente arqueológico. El gran desafío es salvaguardar el patrimonio sin ser un obstáculo para la inversión. El cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación garantiza la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de todos los peruanos”, señaló la funcionaria.

Ocupaciones desde el Horizonte Temprano

El sitio intervenido corresponde a un cementerio prehispánico con ocupaciones que abarcan desde el Horizonte Temprano hasta el Intermedio Tardío, siendo la ocupación funeraria Huari (550–1000 d. C.) la más densa y representativa del conjunto.

El proyecto fue ejecutado por Petramás entre 2022 y 2024, y contó con autorización del Estado mediante la Resolución Directoral N.º 141-2022-DCIA/MC, emitida el 13 de mayo de 2022.

Participación de autoridades e instituciones

En la presentación de los resultados también participaron la Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral, así como representantes de la Marina de Guerra del Perú, del Gobierno Regional del Callao y de diversas municipalidades de la Provincia Constitucional.