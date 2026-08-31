Un hombre de 43 años es señalado como responsable de un ataque con arma de fuego que terminó con la vida de su esposa y su hijo en el distrito de Santa Anita. El hecho ocurrió en los exteriores de una vivienda ubicada en la calle Los Jazmines, cuando ambos regresaban de una reunión.

Las víctimas fueron identificadas como Karina Patricia Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. El presunto autor fue identificado como Giuseppe Carlo Leonardi Vargas, quien posteriormente fue intervenido por agentes de la Policía Nacional.

La mujer recibió varios impactos de bala y murió en la escena del ataque. Su hijo también resultó herido durante el hecho y fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue.

El joven presentó heridas de bala en el brazo y la cabeza, por lo que recibió atención médica tras su ingreso al establecimiento. Pese a los esfuerzos del personal de salud, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento.

Fotos: César.grados@photo.gec

Intervenido realizó disparos contra la Policía

Tras el, el presunto atacante ingresó nuevamente a la vivienda. Agentes de la Policía Nacional, con apoyo de serenos del distrito, llegaron al inmueble para proceder con su detención.

Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre efectuó dos disparos dentro de la casa en un intento por impedir la intervención. Los agentes finalmente lograron reducirlo y trasladarlo a la comisaría del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría ocurrido después de una discusión familiar. Además, se indicó que el intervenido trabajaría como agente de seguridad, actividad que le habría permitido tener acceso a un arma de fuego.

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¿Qué señalaron los vecinos?

Tras conocerse el crimen, residentes de la zona señalaron que la mujer habría sido víctima de agresiones físicas en ocasiones anteriores. Una de las testigos afirmó que había observado lesiones en el rostro de Gutiérrez Hidalgo y que los episodios de violencia eran conocidos por personas cercanas.

La testigo describió la situación que, según su versión, habría atravesado la mujer durante un periodo previo al ataque. “Él estaba acostumbrado siempre a golpearla a ella. Como ella es de la selva, es sola acá, no tiene familia. Siempre andaba morada, con el ojo morado. Pero (no) hasta este extremo que el marido tenga que matarla”, relató a RPP.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para las diligencias correspondientes. Posteriormente, quedó a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita, donde continuarán las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble crimen.

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