José Alejandro Romero Durán, acusado de asesinar a su pareja y madre de sus hijos, fue trasladado este domingo a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, luego de haber sido detenido en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

La captura se realizó ayer en la cuadra 20 de la avenida Bausate y Meza, en San Cosme, tras una alerta realizada por la hermana del detenido.

Según el reporte policial, la mujer se dirigió a la comisaría del sector después de recibir una llamada en la que Romero Durán le habría confesado el hecho.

Tras ingresar al domicilio de Romero Durán, la Policía Nacional encontró los restos cercenados de la víctima. Al momento de su detención, el sujeto tenía en su poder una moledora.