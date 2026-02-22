La Policía Nacional del Perú rindió homenaje póstumo al suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien perdió la vida al ser arrastrado por las aguas del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que había caído al lecho del afluente.

El hecho, ocurrido la mañana del viernes 20 de febrero, generó profundo pesar y múltiples muestras de reconocimiento a nivel nacional.

Tras más de 30 horas de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao, luego de ser arrastrado aproximadamente seis kilómetros por la corriente. Este lunes, el féretro fue trasladado desde la morgue del Callao hasta la División de Emergencias (Diveme), en La Victoria, donde se realizó una ceremonia de reconocimiento.

Durante el acto, el joven agente -quien también era bombero voluntario- fue ascendido póstumamente a suboficial de primera.

El comandante general de la institución, Oscar Manuel Arriola Delgado, entregó a su madre el quepí y la bandera nacional que cubría el féretro, en medio de un multitudinario acompañamiento policial.

Emotiva despedida a valeroso bombero

Además, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú entregaron a la madre del agente un casco de rescate que tanto deseaba tener Patrick Ospina, para lo cual estaba ahorrando. También le entregaron una fotografía de su hijo con el uniforme de los bomberos y la bandera.

Durante las palabras de despedida, los representantes de los bomberos no pudieron contener el llanto por la pérdida de Patrick, por lo que incluso se tuvo que interrumpir por un momento el discurso.

Trascendió que los restos del bombero y policía será trasladado este lunes a su natal, la ciudad de Huancayo.

El homenaje trascendió el ámbito institucional. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que un albergue de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre del suboficial en reconocimiento a su valentía.

Asimismo, el Congreso destacó que el efectivo “sirvió con corazón y compromiso hasta el último momento”, mientras la Policía subrayó que su sacrificio refleja el espíritu solidario que distingue a la institución.