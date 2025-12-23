Con motivo de las celebraciones de Navidad, las principales cadenas de supermercados del país anunciaron horarios especiales de atención para los días 24 y 25 de diciembre, con el objetivo de facilitar las compras de último momento de las familias peruanas.

Durante estas fechas, los consumidores aprovechan los días libres para adquirir alimentos, regalos y productos propios de la temporada, lo que ha llevado a los supermercados a extender su atención el 24 de diciembre, mientras que en muchos casos cerrarán el 25.

A continuación, revisa los horarios confirmados por cada cadena:

Wong

Martes 24 de diciembre: 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

7:00 a. m. a 10:00 p. m. Miércoles 25 de diciembre: no habrá atención

Metro

Martes 24 de diciembre: 7:00 a. m. a 10:00 p. m.

7:00 a. m. a 10:00 p. m. Miércoles 25 de diciembre: no habrá atención

Tottus

Lunes 23 de diciembre: 9:00 a. m. a 11:00 p. m.

9:00 a. m. a 11:00 p. m. Martes 24 de diciembre: 9:00 a. m. a 8:30 p. m.

9:00 a. m. a 8:30 p. m. Miércoles 25 de diciembre: no habrá atención

Mass

Del 24 al 31 de diciembre: 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

7:00 a. m. a 9:00 p. m. Miércoles 25 de diciembre: 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

12:00 p. m. a 8:00 p. m. Miércoles 1 de enero: no habrá atención

Plaza Vea

Martes 24 de diciembre: 8:00 a. m. a 10:00 p. m.

8:00 a. m. a 10:00 p. m. Miércoles 25 de diciembre: 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Las cadenas recomendaron a los clientes planificar sus compras con anticipación para evitar aglomeraciones y verificar si su tienda habitual mantiene el mismo horario, ya que podrían existir variaciones según la localidad.