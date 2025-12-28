El Hospital Nacional Cayetano Heredia del Ministerio de Salud (Minsa) realizó la primera cirugía laparoscópica con ganglio centinela en una paciente con cáncer de endometrio en etapa temprana, utilizando la técnica del verde de indocianina. El procedimiento permitió identificar con precisión los ganglios comprometidos y reducir la necesidad de intervenciones invasivas.

Esta tecnología se emplea para evaluar la posible diseminación del cáncer y mejorar la seguridad quirúrgica.

¿Cómo funciona el verde de indocianina?

El verde de indocianina es un colorante que, al ser aplicado durante la cirugía, se vuelve visible mediante cámaras especiales instaladas en los equipos laparoscópicos. Esto permite a los cirujanos localizar estructuras internas como vasos sanguíneos, tejidos y ganglios linfáticos en tiempo real.

En el caso del cáncer de endometrio, la sustancia se utiliza para identificar el ganglio centinela, que es el primero al que podrían migrar las células cancerígenas.

Con esta técnica, los médicos pueden evitar la extirpación completa de los ganglios pélvicos, práctica que era habitual en cirugías oncológicas ginecológicas. Al intervenir solo los ganglios necesarios, se reduce el riesgo de sangrado, daño a nervios, infecciones y otros efectos adversos.

Esto también permite una recuperación más rápida y menor impacto en la calidad de vida de la paciente.

Primera aplicación en un hospital del Minsa

Según lo informado por el Ministerio de Salud, es la primera vez que esta técnica se utiliza en el tratamiento del cáncer de endometrio temprano dentro de un hospital público del país. El procedimiento se realizó en el marco de una cirugía de estadiaje oncológico, que permite determinar si la enfermedad se ha extendido.

La implementación de esta tecnología representa un avance en el manejo del cáncer ginecológico en el Perú, al incorporar herramientas que aumentan la precisión quirúrgica y reducen los riesgos asociados a los métodos tradicionales.

El Minsa indicó que este tipo de procedimientos permitirá mejorar los resultados clínicos y optimizar la atención de pacientes con cáncer en etapas iniciales dentro del sistema público de salud.