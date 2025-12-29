Silvia Bazán Verde, madre de cuatro hijos y natural del distrito de Pontó, en la provincia de Huari (Áncash), logró superar una de las intervenciones quirúrgicas más delicadas de su vida luego de que médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza retiraran un fierro de construcción que había quedado incrustado en su cuello y tórax, a escasos milímetros del corazón.

La mujer de 42 años fue sometida a una compleja operación que se prolongó por varias horas y estuvo a cargo de especialistas en cirugía de tórax y cardiovascular del Ministerio de Salud. El metal había ingresado por la región supraclavicular derecha y atravesado su caja torácica, quedando peligrosamente cerca del cayado de la aorta, una de las zonas más sensibles del sistema circulatorio.

Bazán sufrió el accidente el pasado 24 de diciembre en su localidad natal y fue llevada inicialmente al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión y a la falta de equipos especializados para una cirugía de alto riesgo, se determinó su traslado urgente a Lima.

La paciente ingresó la noche del 25 de diciembre a la Unidad de Shock Trauma del Hospital Arzobispo Loayza, donde fue estabilizada y evaluada por un equipo multidisciplinario. Tras una junta médica, los especialistas decidieron proceder con la intervención quirúrgica, que se realizó el 26 de diciembre.

Barra metálica fue retirada con éxito

Durante la operación, los médicos lograron extraer completamente la barra de metal sin provocar daños fatales en los órganos vitales ni en los grandes vasos sanguíneos. La precisión del procedimiento fue clave, ya que la ubicación del fierro representaba un riesgo extremo de hemorragia masiva o paro cardíaco.

Actualmente, la paciente se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Especiales (UCE), donde permanece bajo vigilancia permanente. Según el reporte médico, la paciente está hemodinámicamente estable, aunque su pronóstico sigue siendo reservado debido a la magnitud de las lesiones sufridas.

El Ministerio de Salud informó que tanto la cirugía como toda la atención médica especializada están cubiertas por el Seguro Integral de Salud (SIS), lo que permitió que la paciente acceda sin costo a un tratamiento que requiere alta tecnología y personal altamente capacitado.

El caso de Silvia Bazán generó conmoción a nivel nacional luego de que su familia denunciara demoras en la atención inicial y solicitara ayuda urgente para su traslado. Hoy, tras una intervención exitosa, su entorno mantiene la esperanza puesta en su proceso de recuperación.