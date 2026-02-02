El programa “Punto Final” reveló una grave crisis en el Hospital Sabogal, principal red del Seguro Social de Salud y centro de referencia en el Callao. Miles de pacientes que llegan cada semana desde Lima y distintas regiones del país se enfrentan a la escasez de medicamentos, salas de operaciones vacías y equipos inoperativos. Las denuncias provienen del propio personal médico del establecimiento, quienes han compartido evidencias de la alarmante situación.

En contraste, el hospital ha gastado más de 150,000 soles en remodelaciones de fachada, barandas y ambientes de gerencia en los últimos cuatro meses. Mientras pacientes oncológicos no pueden acceder a fármacos que podrían salvar sus vidas, la institución pagó casi 1,000 soles por el mantenimiento de cada silla gerencial.

Más de 30 medicamentos esenciales agotados

Un médico del Sabogal, quien pidió mantener su identidad en reserva, compartió listados internos que reciben semanalmente sobre medicamentos agotados que no pueden recetar. La lista supera los 30 fármacos esenciales, entre ellos gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, entre otros. La falta de insumos ha dejado salas de operaciones paralizadas, como muestran fotografías compartidas por trabajadores del hospital esta semana.

Pacientes oncológicos en medio de crisis

La situación es particularmente crítica para pacientes con cáncer. Una madre de familia de un menor que padece cáncer denunció que la falta de medicinas es constante y han derivado con el fallecimiento de varios niños.

“Necesitamos un medicamento que se llama metotrexato, que es especialmente para los niños para que pueda eliminar los descensos pero no está, falta su medicamento. El filgrastim también nos ayuda a levantar la hemoglobina de nuestros niños, pero tampoco hay. Hay muchas mamitas que por falta de medicamentos han perdido a sus niños” , declaró Denia Peña a Punto Final.

La sala de tomografía permanece vacía porque el equipo está inoperativo desde hace meses. El personal del centro de salud deriva a los pacientes a clínicas particulares, donde una tomografía puede costar entre 600 y 1,000 soles, un gasto adicional que no todos pueden asumir.

¿A dónde fue el presupuesto?

La investigación de Punto Final revisó decenas de órdenes de compra de servicio de los últimos cuatro meses de la red Sabogal. La gerencia invirtió en la remodelación de las barandas que costó 42,100 soles, la pintura de la fachada e ingreso principal 26,100 soles, y el mantenimiento de barandas de acero inoxidable 42,786 soles. En total, más de 150,000 soles se invirtieron en la entrada del hospital.

Asimismo, el hospital pagó 42,716 soles en el mantenimiento de 26 sillas gerenciales y 20 sillas fijas, es decir, casi 1,000 soles por cada silla de gerencia. Además, se gastó 42,128 soles en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de ambientes de gerencia y 41,200 soles en el mantenimiento de los servicios higiénicos de la gerencia.

El programa visitó dos de las empresas contratadas para estos mantenimientos, pero no encontró rastro de ellas en los domicilios registrados. Llerena y Prado S.A.C., que ganó su primer contrato estatal, no fue ubicada en su dirección en Jesús María. Tampoco se halló a Corporación de Consultoría Servicio en el edificio donde supuestamente opera.

Exgerente denunciado por corrupción

El gerente de la red Sabogal bajo cuya gestión se realizaron todos estos pagos fue Jaime Moreno Eustaquio, designado en julio del año pasado por el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho.

El exfuncionario tiene una denuncia presentada el 16 de diciembre de 2025 ante la fiscalía por presuntos actos de corrupción relacionados con 105 expedientes de contratación.

Mientras tanto, los pacientes del Hospital Sabogal continúan viviendo en la desesperación, atrapados entre la falta de medicamentos y una gestión cuestionada.