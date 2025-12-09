Un hostal ubicado en el grupo 22 del sector 1 de Villa El Salvador (VES) se convirtió en blanco de la delincuencia tras ser atacado en dos ocasiones en menos de 24 horas. Los delincuentes dejaron arreglos fúnebres y artefactos explosivos, en lo que las autoridades califican como un claro caso de extorsión dirigido a presionar a los propietarios del negocio para que paguen cupos a cambio de seguridad.

El primer ataque ocurrió a las 2:00 am del pasado 4 de diciembre, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al ingreso del establecimiento. Uno de ellos descendió del vehículo y depositó una corona fúnebre junto a un artefacto peligroso, además de dejar un mensaje intimidatorio que causó temor entre los trabajadores del lugar. El arreglo floral estuvo acompañado de la advertencia: “No pienses que estás de alivio”.

Explosivo y amenaza de muerte

Apenas 20 horas después, a las 10:00 pm del mismo día, los delincuentes regresaron al hostal. En aquella oportunidad, los extorsionadores dejaron un segundo arreglo fúnebre y uno de los atacantes lanzó un explosivo al interior del hospedaje.

La explosión terminó provocando una gran cantidad de humo y terminó de destruir los vidrios del local, así como parte del mobiliario. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

“Que en paz descanses, promoción 2023. A la tercera ya no hay aviso”. se detalla en la amenaza escrita.

Los responsables del ataque grabaron el acto extorsivo y enviaron el video a los administradores del local para amenazarlos y exigirles el pago de una cuantiosa suma de dinero.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los sujetos llegaron en motocicleta, dejaron los arreglos fúnebres y lanzaron los explosivos contra la puerta del hospedaje.

No hubo llamadas previas de extorsión

Según los trabajadores, lo que más sorprendió de estos hechos es que nunca recibieron llamadas ni mensajes extorsivos previos al ataque. Una empleada, bajo anonimato, manifestó que la administradora del local nunca fue contactada con exigencias o advertencias, lo que incrementó la confusión sobre los motivos detrás de los ataques y llevó a considerar la posibilidad de que el incidente estuviera vinculado con algún huésped anterior.

Ante el clima de temor generado por las amenazas, los dueños del hostal tomaron la decisión de pedir a todos los inquillos que desocuparan el edificio y procedieron al cierre inmediato del establecimiento para salvaguardar la integridad del personal y los visitantes. El negocio permanece clausurado de manera indefinida mientras se desarrolla la investigación.

La Policía Nacional ya se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y los videos enviados por los propios delincuentes para identificar y capturar a los responsables. Las autoridades buscan acelerar las diligencias para dar con el paradero de los extorsionadores antes de que cumplan su amenaza de ejecutar un tercer ataque.