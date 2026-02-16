Un trágico accidente vial registrado la tarde de este domingo 15 de febrero en Río Seco, Huacho, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro adultos y un menor. El siniestro ocurrió en el kilómetro 104 de la Panamericana Norte y también provocó tres heridos de gravedad.

Según información preliminar, un tráiler que transportaba material de construcción habría perdido el dominio del vehículo e impactó con fuerza contra una minivan estacionada al costado de la carretera. El vehículo menor quedó completamente aplastado bajo el peso del camión, con su estructura totalmente destruida.

Algunos testigos indicaron que los ocupantes de la minivan regresaban de pasar un día de playa cuando sucedió el choque. La violencia del impacto hizo que el tráiler terminara encima de la unidad, obligando a las autoridades a emplear una grúa para retirarlo.

Las imágenes del lugar mostraron a efectivos policiales y bomberos trabajando coordinadamente en las labores de extracción. Alrededor del vehículo siniestrado se apreciaron fierros retorcidos, restos de pertenencias y un coche de bebé completamente destrozado por el peso del tráiler.

“Conforme a la evaluación, tenemos cuatro adultos fallecidos. Desconocemos si eran familiares. Personal de bomberos hizo el traslado al hospital. Tenemos que ingresar debajo del tráiler para identificar”, declaró uno de los rescatistas.

Los cadáveres, aún sin identificación oficial, fueron derivados al Hospital de Chancay a la espera de la llegada de representantes de la Fiscalía. Las diligencias para el levantamiento de los cuerpos se realizarán en las próximas horas.

Investigación en marcha

El operador del tráiler fue conducido a la comisaría de Huaura para ser sometido a las indagaciones del caso. Las autoridades no descartan que bajo el camión aún puedan encontrarse restos humanos adicionales, por lo que el operativo de búsqueda se extendió por varias horas.

La Policía Nacional investiga las causas del siniestro, sin descartar exceso de velocidad, desperfectos mecánicos o negligencia del conductor. Se realizarán pericias técnicas para determinar las responsabilidades correspondientes.

Este accidente mortal en Huacho se suma a la serie de tragedias registradas en la Panamericana Norte, considerada una de las vías más transitadas y peligrosas del territorio nacional. La combinación de tránsito de vehículos pesados, actos de imprudencia y ausencia de control genera escenarios de alto riesgo para los usuarios.

La pérdida de cinco vidas en un solo evento evidencia la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad vial y fiscalización en las carreteras peruanas. Resulta imperativo reforzar los controles en tramos donde la circulación de tráileres y vehículos livianos es constante para prevenir más tragedias similares.