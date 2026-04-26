Un incendio de gran magnitud se registró la mañana del domingo en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, en la región Lima. El siniestro afectó a la asociación de vivienda El Señor de los Milagros, conocida como Asovisem, ubicada en las inmediaciones de la plaza de armas.

El fuego que se habría iniciado al promediar las 7 a.m alcanzó alrededor de 25 inmuebles y dejó a numerosas familias sin un lugar donde vivir. La emergencia generó la rápida movilización de unidades de bomberos ante la magnitud de los daños reportados.

Condiciones de la zona facilitaron la propagación del fuego

Las viviendas construidas con material noble influyeron en la rápida expansión del fuego dentro del área afectada. A ello se sumaron la limitada disponibilidad de agua y la presencia de vías estrechas que dificultaron el acceso.

Estas condiciones complic aron las labores de contención durante los primeros momentos de la emergencia. El avance de las llamas se produjo en varios puntos de manera simultánea dentro del asentamiento.

El portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos informó que al menos cinco unidades acudieron al lugar. Los equipos trabajaron para controlar la situación y evitar que el fuego se extienda a otras zonas cercanas.

Además se contó con la participación de compañías provenientes de distintas localidades del norte chico y de Ancón. Este apoyo permitió reforzar las acciones de respuesta frente al siniestro.

Comunicado de la Municipalidad de Chancay

Desde la Municipalidad Distrital de Chancay se informó que se activaron los protocolos de atención tras conocerse lo ocurrido. Las autoridades locales iniciaron la coordinación de recursos para enfrentar la emergencia.

“En su condición de máxima autoridad, lideró la coordinación del personal municipal y de los equipos de emergencia, articulando esfuerzos para controlar la situación y salvaguardar la integridad de las familias”, precisó el comunicado.

La comuna también indicó que se vienen gestionando acciones para asistir a las personas afectadas. Según explicaron, medidas están orientadas a brindar apoyo humanitario tras la pérdida de sus viviendas.