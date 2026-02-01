Una tragedia enlutó este domingo la provincia de Huarochirí cuando una motocarga que transportaba a siete integrantes de una misma familia se precipitó a un abismo en una curva peligrosa del Anillo Vial, en San Antonio de Huarochirí. El accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluyendo un bebé de dos años, su madre Dersy Elizabeth Poclin Ramírez de 69 años, y el conductor cuya identidad aún está en proceso de confirmación por las autoridades.

Los cuatro sobrevivientes fueron evacuados de urgencia al Hospital 10 de Canto Grande en San Juan de Lurigancho. Vecinos de la zona denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar del siniestro, por lo que los heridos tuvieron que ser transportados en vehículos particulares y unidades de serenazgo ante la demora del servicio médico.

Motocar se desbarrancó en una curva de San Antonio de Huarochirí.

Vecinos exigen mayor seguridad vial

Pobladores de la zona señalaron que la curva donde ocurrió el accidente es conocida por su extrema peligrosidad, registrando al menos dos tragedias similares cada año. Denunciaron la ausencia total de señalización, iluminación adecuada y muro de contención en esta vía que conecta con zonas recreativas como Huachipa, especialmente transitada los fines de semana.

El Anillo Vial de Huarochirí quedó momentáneamente restringido mientras personal de la Comisaría de San Antonio de Jicamarca realizaba las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan si el exceso de velocidad o una falla mecánica contribuyeron al despiste de la motocarga sobrecargada.

PNP realiza diligencias para identificar al conductor del vehículo.

La indignación vecinal aumentó tras la demora de atención médica y por la falta persistente de infraestructura básica de seguridad vial. Los residentes demandan acciones urgentes para prevenir nuevas tragedias en esta ruta de alto riesgo que continúa cobrando vidas.