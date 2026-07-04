Un accidente de tránsito registrado en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Huaura, dejó como saldo siete personas fallecidas y varios heridos. El hecho ocurrió la tarde del viernes 3 de julio en el kilómetro 181 de la vía, en el sector Medio Mundo, distrito de Végueta.

La colisión se produjo entre una miniván de transporte público y un tráiler que trasladaba sacos de urea. Tras el impacto, las unidades quedaron severamente dañadas y se activaron labores de emergencia en la zona.

El Ministerio de Salud informó que los heridos fueron evacuados mediante ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia hacia distintos centros médicos de la provincia. Los pacientes fueron derivados a hospitales ubicados en Supe, Huacho y Huaral para recibir atención especializada.





¿Quiénes resultaron afectados?

Entre las personas trasladadas figuran Tomás Rosales Ventura, Misael Piero Vásquez León, Fabián Alexis Pizarro de la Cruz, Victoria Estela Paredes Fung, Robert Eduardo García Zamudio, Fidel Zavaleta, Walter Picón Cáceres, Abelardo Vidal Torres y Galileo Mendoza Calderón. Este último se desempeñaba en un cargo público en la jurisdicción de Huaura.

La Corte Superior de Justicia de Huaura confirmó el fallecimiento de Galileo Mendoza Calderón, uno de sus magistrados. La institución comunicó su deceso a través de sus canales oficiales.

“Durante su destacada trayectoria se desempeñó como Juez Superior de la Sala Penal Permanente de Huaura, ejerciendo sus funciones con honor, rectitud, compromiso y una inquebrantable vocación de servicio, dejando un legado de integridad y justicia que permanecerá en nuestra institución”, indicaron.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente ocurrido en Huaura. El caso permanece en investigación mientras se recopila información sobre las circunstancias del choque.