Este martes, un violento huaico provocado por lluvias intensas bloqueó varios tramos de la carretera Huacho-Churín-Ámbar, dejando aisladas a cinco comunidades campesinas del distrito de Paccho en la provincia de Huaura, sierra de Lima.

Las precipitaciones registradas desde el lunes 19 en la provincia de Oyón y zonas altas de Huaura causaron el incremento del caudal del río Huaura, activación de quebradas y deslizamientos de lodo y rocas que interrumpieron la circulación vehicular hacia diversos centros poblados de la zona.

Paccho y comunidades incomunicadas

El distrito de Paccho, situado a 3,275 metros sobre el nivel del mar, quedó completamente aislado tras la caída del huaico y la activación de la quebrada Pacchotingo, que arrastró gran cantidad de material hacia la carretera.

Entre las comunidades campesinas afectadas figuran Acototo y Pacchotingo, cuyos pobladores enfrentan dificultades para movilizarse o recibir provisiones debido a la obstrucción de la única vía de acceso hacia la zona.

Pasajeros retiran rocas manualmente

Ante la inundación varios transportistas y pasajeros se ven obligados a descender constantemente de sus vehículos para intentar sortear los tramos bloqueados, removiendo de forma manual las piedras y rocas que arrastra la crecida de las aguas.

Conforme avanzan las horas, las lluvias continúan sin cesar, acompañadas de vientos fríos y neblina en varios sectores de la red vial, lo que dificulta aún más las operaciones de limpieza y tránsito.

Esperan respuesta de Defensa Civil

Hasta el momento se espera un pronunciamiento y apoyo de las autoridades de Defensa Civil para iniciar las labores de limpieza de vías y restablecer la circulación en esta importante ruta que conecta la costa con la sierra norte de Lima.

Las precipitaciones en la sierra de Oyón y Churín se mantienen activas, generando condiciones climáticas adversas que complican las tareas de rescate y asistencia a las comunidades aisladas por el fenómeno natural.