El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) admitió, a través de un comunicado, que los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho presentan serias deficiencias en sus sistemas de seguridad, tras visitas de control realizadas por su Órgano de Control Institucional.

Frente a estas situaciones adversas, el Gobierno declaró en emergencia cinco penales del país, entre ellos Ancón I, cuyo control será reforzado con el apoyo de la PNP y las Fuerzas Armadas. Asimismo, el INPE comunicó que impulsará la adquisición de equipos de radiocomunicación para el personal penitenciario y la implementación de sistemas de seguridad electrónica penitenciaria, como equipos de rayos X.

PENAL DE ANCÓN I

La Contraloría, mediante el informe de visita de control n.º 006-2026-OCI/0316-SVC, advirtió que en este establecimiento, los equipos tecnológicos destinados al control de ingreso de personas y paquetes se encuentran inoperativos. “Ausencia de visualización de imágenes en las cámaras instaladas en los pabellones n.º 05, 06, 07, 08, 09 y 10; dicha situación fue constatada con la visualización de las imágenes del pabellón n.º 04″, detalla.

Además, alertó que el sistema de videovigilancia presenta fallas en su operatividad, visualización y almacenamiento de imágenes. “Se constató que el Workstation n.º 03, se encontraba inoperativo”, refiere.

Así también, siete faros de iluminación tipo “busca personas” instalados en los torreones de vigilancia están inoperativos, situación que reduce la vigilancia del perímetro externo durante la noche.

Asimismo, las ventanas exteriores de los pabellones están deterioradas por corrosión y el área de pasarela de la parte superior (techo) carece de cobertura de videovigilancia, causando un riesgo de afectación a la seguridad perimetral.

PENAL DE LURIGANCHO

Mediante el Informe N.º 009-2026-OCI/0316-SVC, periodo de evaluación del 21 al 31 de julio de 2026, advierte la carencia de implementos y equipos tecnológicos de revisión de personas y paquetes, como guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales, desinfectantes y equipos electrónicos. Esta situación limita las acciones de seguridad y genera el riesgo de ingreso de objetos, sustancias o materiales prohibidos.

Sumado a ello, el sistema de videovigilancia presenta fallas en la visualización de imágenes. “Se identificó que algunas zonas del perímetro del E.P. Lurigancho no cuentan con cobertura de cámaras”, señala.

Asimismo, el órgano de control identificó deficiencias en el equipamiento de torreones y en el sistema de alumbrado, los cuales generan riesgos en la seguridad externa e interna.