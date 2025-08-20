La Municipalidad de Miraflores anunció una serie de disposiciones para la inauguración del corredor turístico Miraflores–Barranco, que se llevará a cabo este miércoles 20 de agosto con la participación de autoridades, vecinos e invitados especiales.

El parque Bicentenario y sus accesos peatonales y vehiculares permanecerán cerrados durante toda la jornada. Asimismo, los vecinos que cuenten con invitación física deberán presentar su tarjeta individual al ingresar por el malecón Paul Harris de Barranco.

De acuerdo con el comunicado, solo autoridades, representantes diplomáticos y funcionarios de instancias del Gobierno podrán acceder por el malecón Armendáriz.

En cuanto al tránsito, se informó que la circulación vehicular y peatonal en el malecón Armendáriz, desde el parque Domodossola hasta la bajada de Armendáriz, quedará restringida entre las 5:00 p.m. y 10:00 p.m. Solo residentes e invitados podrán desplazarse en vehículos por la zona.

Además, se estableció como zona de estacionamiento alterno la avenida San Martín, en Barranco (espalda del estadio Luis Gálvez Chipoco), destinada a los vecinos asistentes. No obstante, se invoca al público a evitar el uso de vehículos particulares para contribuir a la fluidez del tránsito.

La comuna pidió disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y destacó que el nuevo corredor turístico será una infraestructura emblemática que fortalecerá la conexión entre Miraflores y Barranco, además de reafirmar su compromiso con el desarrollo turístico y económico del distrito.

COMUNICADO