El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, inauguró hoy el Servicio Extraordinario 08 del Corredor Azul, con un recorrido directo entre San Martín de Porres y el Cercado de Lima. La tarifa será de S/ 2 y se estima que más de 6,000 pasajeros se beneficiarán cada día.

La ceremonia se llevó a cabo en el cruce del jirón Ica con la avenida Tacna, tras una marcha blanca gratuita que movilizó a más de 10,000 personas entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre. Sandoval destacó que este nuevo servicio permitirá reducir los tiempos de espera, ya que las unidades circularán cada cinco minutos.

El recorrido incluye avenidas como Tacna, Garcilaso de la Vega, Nicolás Dueñas y Perú, con 22 paraderos hacia San Martín de Porres y 26 hacia Lima. El servicio funcionará todos los días, de 5 a. m. a medianoche, y los pagos se realizarán únicamente con tarjetas Lima Pass o del Metropolitano.

Sandoval resaltó que la tarifa única permitirá a los usuarios ahorrar hasta S/ 8 diarios en transporte.