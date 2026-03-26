Un incendio de gran magnitud se registró en el interior de una fábrica textil, ubicada en la cuadra 17 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

Hasta ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos se movilizaron para atender la emergencia, reportada cerca de las 4:30 p.m. del miércoles 25 de marzo, según la información publicada en el portal web de la institución.

Fuentes del Cuerpo de Bomberos consultadas por RPP, indicaron que el incendio se inició en una de las oficinas administrativas de la fábrica y, posteriormente, se propagó por el resto del área.

Los bomberos trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el incendio, que, afortunadamente, no dejó heridos ni víctimas mortales.

Personal de la Municipalidad de Lima informó que, tras realizar las inspecciones, se constató que el local no contaba con los permisos correspondientes, por lo que se clausuró.