El incendio de gran magnitud registrado este jueves 4 de junio en la urbanización Las Praderas de Lurín, al sur de Lima, consumió al menos nueve fábricas dentro de un complejo industrial.

Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, el fuego se propagó rápidamente entre distintas unidades productivas, dificultando su control, aunque h asta el momento se ha logrado contener aproximadamente el 70% del siniestro.

El comandante territorial de Lima y Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Alfonso Panizo, informó a la prensa que el incendio afectó diversos rubros dentro del complejo, incluyendo fábricas de licores, químicos, textiles y almacenes de llantas y repuestos.

“En del predio hay varias fábricas de diferentes negocios. Hay fábricas de licores, fábricas de whisky, hay fábricas de medias de vestir para mujeres, hay fábricas de químicos, hay almacén de llantas, repuestos, etc”, comentó.

El siniestro habría iniciado en una de las instalaciones y se expandió a las demás debido a la continuidad de estructuras combustibles, lo que facilitó su rápida propagación.

“El incendio no sabemos dónde ha comenzado, pero ha ido prendiéndose de una fábrica a otra. Hemos perdido nueve fábricas, nueve fábricas se han quemado. En este momento estamos concentrados en proteger esto que ven acá, que es un almacén y fábrica de algodón y químicos. (...) Ha sido muy difícil”, añadió.

Al menos 38 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú (Hasta las 2:30 de la tarde,) vienen trabajando en la emergencia, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional catalogó el evento como un incendio de Código 3 que afortunadamente no ha dejado heridos ni víctimas mortales hasta el momento.

En apoyo a la emergencia, el Ministerio de Salud del Perú movilizó unidades del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), mientras que establecimientos de salud de la zona permanecen en alerta.

Por su parte, la empresa Cálidda suspendió de manera preventiva la conexión de gas natural en el área afectada y aseguró que sus instalaciones no corren peligro.

“Son fachadas de plástico”

Asimismo, las autoridades bomberiles advirtieron que la rápida propagación del incendio estaría vinculada a la infraestructura industrial con materiales combustibles y señalaron la necesidad de actualizar la normativa del sector, que tendría 62 años de antigüedad.

“¿Saben por qué se ha propagado esto? Porque las fachadas son combustibles, son fachadas de plástico. Las fábricas se han prendido una a otra en un minuto. Están dentro de la ley, pero la ley es mala”, i ncidió Alfonso Panizo.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en una fábrica en el distrito de Lurín, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.



🚑 Otra unidad de SAMU se encuentra preparada para garantizar una respuesta… pic.twitter.com/TY93xPVKc5 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 4, 2026