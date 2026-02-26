Un incendio de gran magnitud se reavivó la tarde de este jueves 26 de febrero en un almacén ubicado en la intersección de los jirones Abtao y García Naranjo, a pocos metros del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito de La Victoria.

Cabe recordar que la emergencia, declarada minutos antes de las 7:00 a.m., movilizó a numerosas unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajan intensamente para controlar el siniestro.

Los bomberos indicaron que el incendio ha sido “encapsulado”, aunque advirtieron que las labores para su extinción total podrían prolongarse hasta la noche.

Asimismo, s olicitaron apoyo de cisternas con agua a las municipalidades para reforzar el abastecimiento y evitar que el fuego vuelva a propagarse.

#EnVivo Bomberos indican que la emergencia en almacén de La Victoria se encuentra confinado, pero piden apoyo de cisternas con agua a municipalidades



— Canal N (@canalN_) February 26, 2026

Video: Canal N

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, como medida preventiva ante la cercanía del fuego con establecimientos de salud, se dispuso la disponibilidad de camas en seis hospitales de Lima, a fin de atender cualquier eventual traslado de pacientes.

La medida busca garantizar la continuidad de la atención médica y reducir riesgos ante una posible expansión del incendio. El Minsa indicó que hasta el momento se viene brindando atención a nueve personas afectadas en la zona.

Actualización | Por encargo del señor ministro de Salud, se ha dispuesto la disponibilidad de camas en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Emergencias Pediátricas, Hipólito Unanue, San Bartolomé y Casimiro Ulloa como medida preventiva para fortalecer la capacidad… — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 26, 2026

Durante las labores de extinción, tres bomberos resultaron afectados. Según informó a RPP el vicecomandante general de la institución, Germán Medina, un agente de 63 años sufrió una lesión en la pierna luego de que esta quedara atrapada en una escalera telescópica mientras intentaba esquivar una densa columna de humo.

Otro efectivo presentó quemaduras y un tercero sufrió un golpe de calor. Todos fueron atendidos oportunamente y se encuentran fuera de peligro. Además, dos mujeres fueron asistidas por inhalación de humo en el lugar.