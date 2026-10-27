El incendio de código 2 registrado esta mañana en el séptimo piso de un edificio multifamiliar ubicado en la zona comercial de Mesa Redonda, en el Centro de Lima fue controlado antes de extenderse en otras galerias. Más de 50 bomberos y diez unidades acudieron al lugar y consiguieron extinguir el fuego antes de que alcanzara otros inmuebles.

Tras controlar la emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre temporal de varios establecimientos situados en el primer piso del edificio San Federico. Las autoridades también restringieron el tránsito peatonal y vehicular en las calles aledañas, mientras continúan las inspecciones para determinar las condiciones del inmueble.

Municipalidad de Lima clausura locales comerciales

La medida municipal se aplicó como prevención ante los posibles riesgos para la estructura del edificio. Los comerciantes mantienen sus negocios cerrados, mientras que los residentes del inmueble comenzaron a regresar a sus viviendas.

El tránsito permanece restringido en la cuadra siete del jirón Andahuaylas, desde el jirón Ucayali, a la altura de la calle Capón, hasta el cruce con el jirón Santa Rosa. Según informó Exitosa Noticias, los comerciantes de la zona manifestaron su conformidad con el despliegue de los bomberos durante la emergencia.

Inspeccionan galerías

Las inspecciones se complicaron por la presunta existencia de un almacén clandestino en los pisos superiores del inmueble. Además, se observó el ingreso de perros y gatos, lo que podría estar relacionado con una actividad ilegal de comercio de animales.

La Municipalidad de Lima mantiene bajo revisión la galería Desamparados, donde funcionan negocios de disfraces para Halloween y útiles escolares. Las autoridades buscan identificar mercancías almacenadas irregularmente y determinar las responsabilidades por posibles incumplimientos de las normas de seguridad.