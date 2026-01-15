Un incendio subterráneo se desató a la altura de la cuadra 13 del jirón Washington, en el Cercado de Lima, generando una densa columna de humo que emergía desde el subsuelo y causó alarma entre vecinos y comerciantes.

La emergencia fue reportada la tarde del miércoles y obligó al cierre temporal del tránsito vehicular en la zona, lo que ocasionó gran congestión en calles aledañas, según informó RPP.

Intervención de los bomberos y cierre de la vía

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a atender el siniestro, según informó la institución. Mientras los bomberos realizaban las labores de extinción, se dispuso el cierre del jirón Washington como medida de seguridad.

Tras una ardua intervención, el incendio fue controlado sin que se registraran heridos ni víctimas mortales.

🚨 #PNPInforma | Se reporta vía bloqueada en jr. Washington, cuadra 13, debido a un incendio subterráneo. Personal de emergencia ya se encuentra en la zona atendiendo la incidencia.



Se recomienda a los conductores y peatones tomar rutas alternas y seguir las indicaciones de las… pic.twitter.com/O4geyEyfCT — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 14, 2026

Causa: cortocircuito en bóvedas de fibra óptica

El brigadier mayor Freddy Rivera, comandante departamental de Lima Centro, explicó que el origen del incendio fue un cortocircuito en bóvedas de fibra óptica ubicadas en el subsuelo, frente a un centro comercial dedicado a la venta de productos tecnológicos.

“Había un cortocircuito en la parte interior y, a raíz de ello, los cobertores de la fibra óptica entraron en combustión. Al tratarse de una bóveda cerrada, se acumuló mucha temperatura y el humo ingresó al edificio”, detalló.

Inicialmente, se pensó que el incendio se había producido en el inmueble; sin embargo, tras seguir los rastros del humo, los bomberos confirmaron que el foco estaba en las bóvedas bajo la pista.

Medidas preventivas y restablecimiento del servicio

Como medida preventiva, se dispuso el corte del suministro eléctrico en la zona, el cual fue restablecido horas después. Al lugar también acudieron representantes de la empresa de telefonía responsable de la conexión de fibra óptica para colaborar con la solución de la emergencia y la evaluación de daños.