El Instituto Nacional de Defensa Civil llevará a cabo este viernes 15 de agosto, a las 3:00 p. m., el segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025 bajo el lema “Por un país preparado”. El ejercicio forma parte del calendario anual y tiene como finalidad fortalecer la preparación de la población frente a emergencias como sismos, tsunamis, inundaciones, deslizamientos y erupciones volcánicas.

En este simulacro se recrearán escenarios de riesgo adaptados a cada región, lo que permitirá movilizar recursos y evaluar los protocolos de respuesta. La entidad resaltó la importancia de contar con una mochila de emergencia y puntos de reunión previamente establecidos para actuar con rapidez y orden en una situación real.

La actividad contará con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, así como de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, centros educativos, establecimientos de salud y ciudadanía organizada. Según el Indeci, la coordinación entre estas entidades y la población es clave para garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.

Este simulacro conmemora el terremoto que golpeó la región Ica en 2007 y es el segundo del año, luego del realizado el 30 de mayo. La tercera fecha está programada para el 13 de octubre a las 8:00 p. m., como parte de las acciones permanentes para fortalecer la cultura de prevención en el país.