El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Carranza, descartó totalmente que el retiro del mar de aproximadamente 250 metros en Cerro Azul, distrito de Cañete, tenga relación con un eventual sismo o tsunami y llamó a la calma a la población.

“Generalmente la población se deja llevar por algunos rumores, pero se descarta totalmente de que un evento tenga que ver con el otro. No existe ningún tipo de relación en que el retiro del mar tenga como consecuencia un gran tsumani o un sismo de gran magnitud , eso está descartado”, expresó en diálogo con Canal N.

Según Luis Carranza, el inusual retiro del mar se debe al fenómeno La Niña, el comportamiento natural de la marea en dicha zona y a la poca pendiente que tiene la plaza en el distrito cañetano.

EN VIVO | Indeci informa sobre el retiro del mar en Cerro Azul-Cañete ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/Wkg7IrS0tA — Canal N (@canalN_) September 30, 2020

“Ayer, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha comunicado que se ha presentado esta anomalía; es decir, que es inusual el retiro del mar de aproximadamente 250 metros como consecuencia de tres factores: el fenómeno La Niña, que es el desplazamiento de aguas frías hacia el litoral peruano, el comportamiento natural de la marea de esta zona y época del año y esta playa de Cerro Azul tiene poca pendiente, lo cual hace más evidente el repliegue del mar”, sostuvo.

El mar estaría regresando a la normalidad en la madrugada del jueves 1 de octubre, tal como lo comunicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Luis Carranza recomendó a las autoridades locales y regionales a que evalúen acciones para evitar que la población se acerque a las playas, como medida de precaución por el retiro del mar.

“En cuanto a las recomendaciones, primero llamar a la calma a la población, no hay por qué alarmarse. Hay que estar prevenidos y tener precauciones, pero no hay razón para alarmarse. A las autoridades regionales y locales, recomendarles que evalúen las acciones que sean pertinentes. Ellos mejor que nadie conocen el comportamiento de la naturaleza en su jurisdicción, a fin de restringir las actividades de pesca artesanal, deportivas acuáticas o recreacionales como acampar en la playa. No debemos hacerlo como medida de precaución a fin de salvaguardar la vida y la salud de la población”, finalizó.

