El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) realizará este viernes 27 de febrero el remate de cinco inmuebles ubicados en Lima Metropolitana.

La subasta estará a cargo de la Unidad de Ejecución Coactiva y se desarrollará desde las 9:00 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, ubicada en la avenida Del Aire N.° 384, en el distrito de San Borja.

Los inmuebles fueron embargados a personas naturales y empresas que no cumplieron con el pago de multas por vulnerar derechos de los consumidores o infringir normas de propiedad intelectual.

¿Qué inmuebles se subastarán?

Entre los bienes que serán ofrecidos destacan:

Local industrial en el Cercado de Lima con precio base de S/ 875 923.65.

Depósito en Santiago de Surco desde S/ 6 257.71.

Otros predios ubicados en distintos distritos de Lima Metropolitana.

El catálogo completo de los bienes está disponible en la plataforma oficial del Estado.

¿Cómo participar en la subasta?

Los interesados deben:

Presentarse al menos 20 minutos antes del inicio.

Portar DNI vigente.

Acreditar un monto no menor al 10 % del valor de tasación del inmueble elegido.

Realizar el pago en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

Quienes participen en representación de una persona natural o jurídica deberán presentar poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Contacto para consultas

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la martillera pública María Rocío Lara Sobrevilla al 985 646 910 o escribir a los correos oficiales de ejecución coactiva.