Este sábado, diversos grupos de activistas convocaron un plantón para exigir justicia por el caso de ‘Susu’, la perrita que fue víctima de ahorcamiento en la vía pública. La manifestación derivó en un enfrentamiento con efectivos policiales que terminó con una persona arrestada.

Decenas de ciudadanos se reunieron frente al domicilio del responsable del maltrato, ubicado en el distrito de Independencia. Lo que inició como una concentración pacífica cambió cuando, de acuerdo con información policial, dos participantes arrojaron objetos contra la fachada de la vivienda.

La intervención policial fue inmediata. Un manifestante fue capturado y conducido a dependencias de la ComAisaría PNP de Tahuantinsuyo, según confirmaron a RPP algunos de los colectivos animalistas presentes en el lugar.

Investigación fiscal en curso

El hecho registrado en video desató gran indignación en redes sociales. Por ello, el Ministerio Público ya tomó cartas en el asunto. La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició diligencias preliminares contra Óscar Balarezo Ávalos, de 66 años, quien enfrenta acusaciones por abandono y actos de crueldad contra animales domésticos.

Por su parte, Edwin Barrientos, vocero del Consejo Nacional de Protección Animal, confirmó que la institución se hará cargo de la representación legal en este proceso que tiene como objetivo conseguir una condena ejemplar que oscile entre 4 y 5 años de cárcel. Esta pena corresponde a la máxima que establece la normativa peruana para casos donde el maltrato resulta en la muerte del animal.

Los grupos defensores de animales advirtieron que mantendrán un seguimiento exhaustivo del proceso legal y judicial para garantizar que no quede en la impunidad. Las autoridades continúan recabando pruebas mientras avanza la investigación.