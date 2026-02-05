La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Lima a un joven de 18 años acusado de producir y distribuir pornografía infantil a nivel internacional, tras una denuncia presentada en España por presunto chantaje sexual.

La intervención se realizó en el distrito de Independencia como parte de un operativo conjunto entre fiscales peruanos y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Según informó la Fiscalía, el caso se originó luego de que los padres de una adolescente de 13 años denunciaran ante la Guardia Civil española que su hija era chantajeada para enviar material de contenido sexual.

Las investigaciones revelaron que el detenido Diego Goicochea recibía, producía y comercializaba este material ilícito a través de internet, utilizando redes sociales como Telegram para captar a menores de edad y ganarse su confianza.

La Embajada de Estados Unidos en el Perú señaló que el material era utilizado tanto para chantaje como para su comercialización internacional. De acuerdo con la legislación peruana, los delitos vinculados a la pornografía infantil están sancionados con penas de hasta 15 años de prisión.