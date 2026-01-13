Este martes, agentes de la PNP arrestaron el martes en horas de la madrugada a dos sospechosos vinculados a la banda ‘Los Sátrapas del Cono’, acusados de amenazar con cobros ilegales a compañías de buses, mototaxis y operadores de taxi colectivo. La intervención ocurrió cerca de las 4:00 a.m. en un domicilio de calle Huaraz, zona de Ermitaño en Independencia.​

Frank Cruz Cárdenas (21) y Allison Lozano Malvas (22) fueron identificados como los capturados. Ambos tiraron por la ventana un arma con siete proyectiles al detectar la presencia policial, pero los efectivos la aseguraron. Posteriormente, inspectores localizaron en el techo de la construcción adyacente una bolsa plástica con cuatro posibles cartuchos explosivos, requiriendo apoyo de la UDEX.​

En declaraciones a la prensa, Víctor Revoredo, titular de la Dirincri, reveló que la pareja cobraba cupos incluso a residentes de su propio vecindario y empleaba menores de edad como vigilantes para anticipar redadas.

“Actúan como dueños del territorio, amedrentando incluso a adultos mayores”, señaló ante cámaras.​

Las investigaciones indican que los detenidos exhibían armamento en publicaciones digitales como provocación hacia las autoridades. Ese mismo día, en simultáneo, la policía capturó en Surco a José Carlos Rodríguez (39), alias ‘Chon’, líder de ‘Los Amigos del Sur’, portando explosivos y dispositivos móviles.