Un grupo de personas afectadas por el incendio registrado en la zona de Pampa de Cueva, en el distrito limeño de Independencia, pasaron la noche en refugios temporales luego de perder sus viviendas. El fuego consumió sus inmuebles ubicados en la parte alta de un cerro y dejó a los residentes sin pertenencias ni un lugar donde permanecer.

Como medida temporal, se instalaron nueve carpas de plástico en el segundo nivel de la losa deportiva conocida como La Bombonera. Este espacio se encuentra a pocos minutos de la zona donde ocurrió la emergencia y actualmente alberga a las familias afectadas.

Según informó Ronald Cigüeñas, jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, el incendio no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Sin embargo, los daños materiales fueron reportados como totales para varios de los residentes del sector.

Apoyo de la municipalidad

Personal de la Municipalidad de Independencia acudió al lugar para atender a los damnificados. El personal de la comuna repartió contenedores con agua potable para abastecer a cerca de diez familias perjudicadas por el incendio.

Además se proporcionaron camas, colchones y utensilios de cocina como ollas, platos y cubiertos. Estos implementos fueron entregados para cubrir las necesidades inmediatas de quienes permanecen en el albergue temporal.

Los vecinos afectados señalaron que perdieron todas sus pertenencias durante el incendio. Una de las damnificadas, identificada como Juana Chávez Díaz, explicó que ella y su pareja aún permanecen con la ropa que llevaban puesta al momento de la emergencia.

“Necesitamos de todo porque no nos hemos quedado ni siquiera con ropa. Estamos con nuestra ropa que hemos estado durante el día y no tenemos que ponernos nadie. Todos estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, expresó.

Aunque indicó que no tiene hijos, también solicitó apoyo con ropa y pañales para sus sobrinos. Otros integrantes de la zona afectada también han pedido apoyo para cubrir necesidades básicas.

Estudiantes afectados

Entre los damnificados también se encuentran ocho estudiantes universitarios que perdieron herramientas necesarias para continuar con sus estudios. Según testimonios recogidos por RPP, una alumna del segundo ciclo de Enfermería, señaló que varias laptops quedaron destruidas por el incendio.

Los estudiantes solicitaron apoyo para reemplazar estos equipos y retomar sus actividades académicas. Mientras tanto, las familias continúan en el albergue temporal sin conocer hasta cuándo permanecerán en ese lugar.

Una de las personas afectadas indicó que aún no reciben información sobre una fecha para abandonar el espacio habilitado por la municipalidad.

“No nos han dado fecha límite”, señaló.