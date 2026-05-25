No debería sorprender que Ahora Nación haya llamado a sus seguidores a votar por el comunista Roberto Sánchez, si se tiene en cuenta el pasado del excandidato presidencial de esa agrupación, Alfonso López Chau, quien años atrás salió en defensa de un terrorista brutal como Víctor Polay Campos, y antes estuvo implicado en el asalto a un banco, lo que derivó que sea encerrado en Lurigancho.

López Chau debe sentirse más cómodo al lado de Sánchez, quien viene acompañado de gente como Iber Maraví, César Tito Rojas, Anahí Durand y del criminal Antauro Humala, un sujeto violentista que tomó una comisaría y acabó con la vida de cuatro policías a los que hoy tilda de cobardes. Por el pasado de su líder, queda clara que Juntos por el Perú iba a ser la opción de Ahora Nación.

Qué dirá al respecto el coronel PNP (r) Harvey Colchado, al ver que el partido que lo ha llevado a la próxima Cámara de Diputados con una altísima votación, se ha aliado con una agrupación plagada de gente que al menos tiene o ha tenido una mirada complaciente con bandas armadas que han acabado con cientos de sus colegas policías.

Ahora Nación pudo afirmar que sus votantes quedaban en la libertad de votar por quien mejor les parezca debido a que ninguna de las dos opciones eran de su agrado, pero no, ha elegido llamar a votar por el fin de la democracia, por el estatismo, la dictadura eterna, la improvisación y el empobrecimiento generalizado. Si gana Sánchez, tendrán que asumir su responsabilidad.