Tres sujetos incendiaron una mototaxi modelo Torito perteneciente a la empresa Arábicus, afectada en los últimos meses por múltiples ataques y amenazas extorsivas, en el distrito de Independencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, en la zona de Tahuantinsuyo. Según testigos, los delincuentes llegaron en otra unidad motorizada, observaron el entorno por algunos minutos y luego prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente calcinado.

Vecinos intentaron apagar las llamas

“Tres personas llegaron. Dos se quedaron en la parte de la escalera conversando un rato, el tercero lo encendió. Uno de ellos miraba que nadie pasara. Pudo ser más grave, mi moto estaba muy cerca a la mototaxi y al carro también”, relató un vecino a Panamericana Televisión.

El fuego se extendió hasta un automóvil estacionado cerca, dañando el maletero y parte de la estructura. Los vecinos intentaron sofocar las llamas con agua, pero el intenso calor derritió los cables del alumbrado público y una baranda metálica.

Cuarto ataque contra la empresa Arabicus

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), este sería el cuarto ataque registrado contra unidades de la empresa Arábicus, cuyos socios han denunciado extorsiones por parte de una presunta banda criminal.

Los delincuentes exigirían 15 mil soles como pago de “inscripción” y cinco soles diarios por cada mototaxi en circulación, bajo amenazas de ataques si no se cumple con el cobro.

Los propietarios del vehículo afectado acudieron a la comisaría de Tahuantinsuyo para interponer la denuncia correspondiente, mientras los agentes policiales analizan las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.