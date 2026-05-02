Un incendio registrado en la zona alta del distrito de Independencia movilizó a diversas instituciones del Estado para atender a las familias perjudicadas. Tras la emergencia, efectivos del Ejército del Perú fueron enviados al asentamiento humano Hipólito Unanue para participar en las labores de recuperación.

Un total de 50 integrantes de la Primera Brigada Multipropósito llegaron a la zona afectada. Su trabajo está enfocado en remover escombros, limpiar las viviendas dañadas y colaborar en la búsqueda de posibles personas heridas.

Las acciones forman parte de la respuesta desplegada por el sector Defensa frente a esta emergencia ocurrida en Lima Norte. Las autoridades informaron que el personal permanecerá en el lugar hasta culminar las tareas de atención a los damnificados.

El Ministerio de Defensa informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil también viene articulando esfuerzos para atender la emergencia. La entidad coordina acciones con autoridades locales y otras instituciones para brindar apoyo a los afectados.

Como parte de la primera respuesta, durante la noche anterior se instalaron carpas temporales en la losa deportiva La Bombonera. Este espacio fue acondicionado para albergar a las familias que perdieron sus viviendas durante el incendio.

Fuente: Ministerio de Defensa.

Incendio afectó varias viviendas

El siniestro ocurrió el viernes 1 de mayo en la parte alta de Independencia. De acuerdo con el reporte preliminar, al menos diez viviendas resultaron afectadas por el fuego.

Además, cuatro personas sufrieron lesiones leves durante la emergencia. Personal médico y equipos de primera respuesta brindaron atención a los afectados.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplazó siete unidades para controlar el incendio. Sin embargo, la falta de agua en la zona complicó el trabajo de los rescatistas durante varias horas.

El brigadier Ronald Sigüeñas explicó que las características de las viviendas facilitaron la expansión del fuego. Al referirse a las estructuras afectadas, indicó que estaban construidas con material rústico que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el incendio. Asimismo, se mantienen las investigaciones para determinar qué originó la emergencia.