Efectivos de la Policía Nacional del Perú realizaron una intervención en el mercado informal conocido como La 50, ubicado en el distrito de Independencia, donde incautaron una gran cantidad de autopartes. El operativo se desarrolló con la participación de unidades especializadas en delitos vinculados a vehículos.

La acción policial se ejecutó en la avenida Gerardo Unger y sectores aledaños, donde se identificaron varios locales que almacenaban piezas automotrices. El despliegue estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito y de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos.

Durante la intervención, los agentes ingresaron a cuatro establecimientos tras forzar sus accesos para realizar la inspección correspondiente. En estos espacios se encontraron diversos componentes cuyo valor conjunto ha sido estimado en aproximadamente 940 mil soles.

Investigación policial

Entre los objetos incautados se registraron puertas, amortiguadores, capot, palieres, discos de freno, aros de llanta y parachoques. Según la Policía, estos elementos serían compatibles con piezas provenientes de vehículos reportados como sustraídos.

Las autoridades también indicaron que el comercio de estos productos no se realiza de forma directa en el lugar. De acuerdo con las investigaciones, las coordinaciones para su venta se efectuarían a través de redes sociales.

En el desarrollo del operativo se identificó una autoparte que correspondería a un vehículo reportado como robado en septiembre de 2022. Este hallazgo se suma a los elementos que serán analizados dentro de las investigaciones en curso.

Durante el procedimiento, el general PNP Humberto Alvarado brindó detalles sobre la naturaleza de los bienes incautados y su posible origen.

“Se ha logrado la incautación de puertas, aros, máscaras, diversos accesorios que son parte de vehículos que definitivamente, nos orientan a que se tratarían de vehículos que habrían sido hurtados o robados y que algunos podrían estar teñidos de sangre inclusive”, detalló en TV Perú.

Independencia: incautan autopartes valorizadas en s/ 940 mil tras operativo policial en mercado ‘La 50’. Composición: Diario Correo.

Detenidos

Como parte de la intervención, tres personas fueron detenidas al no poder acreditar la procedencia de las autopartes encontradas en los locales inspeccionados. Los implicados serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.

Las autoridades indicaron que continuarán con acciones de inteligencia para identificar otros puntos vinculados a este tipo de actividad. El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las diligencias de ley.