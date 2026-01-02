Un nuevo asesinato se registró este jueves antes de la medianoche cuando un motociclista perdió la vida tras recibir múltiples disparos en una calle del segundo sector del asentamiento humano Cruz de Mayo, al norte de Lima. Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el momento cuando tres personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar del crimen. Dos de los sujetos descendieron del vehículo y caminaron unos metros, aparentemente para realizar pintas en las paredes cercanas.​

Imágenes de videovigilancia muestran al sicario aproximándose a la víctima con el arma en mano, segundos antes de ejecutar el homicidio en Cruz de Mayo.

En ese preciso instante, uno de los delincuentes saca un arma de fuego, se acerca sigilosamente a la víctima que se encontraba estacionada en su motocicleta y le dispara a quemarropa sin mediar palabra. Tras el ataque, el sicario regresa rápidamente con su cómplice y ambos emprenden la fuga a bordo del vehículo menor.​

Policía investiga móvil del crimen

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegó de inmediato hacia la escena del crimen, acordonando el perímetro para preservar las evidencias. Los agentes iniciaron las diligencias preliminares a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público.​

Los vecinos aseguraron que la víctima no era conocida en el barrio, lo que genera sospechas de que pudo haber sido atraída hasta el lugar bajo engaño para ser ejecutada. Al cierre de esta edición, se aguardaba la intervención del fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.​

Este asesinato se suma a la creciente ola de violencia que azota Lima Norte, donde los homicidios perpetrados por sicarios en motocicleta se han convertido en una práctica recurrente